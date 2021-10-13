Туреччина звинуватила Росію і США в невиконанні своєї обіцянки стримати сирійське курдське ополчення

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Коментарі Мевлюта Чавушоглу з'явилися через кілька днів після того, як президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина втрачає терпіння після серії атак з Сирії, спрямованих на його країну. Він припустив, що Туреччина "може зробити новий військовий набіг на Сирію".

Туреччина звинуватила в серії недавніх нападів на турецькі об'єкти в Сирії ополчення підтримуваних США курдських загонів народного захисту (YPG). Туреччина розглядає YPG як сирійське відгалуження курдських бойовиків, що борються з урядовими силами в Туреччині. Група також була головним союзником США в боротьбі з угрупованням "Ісламської держави".

"Росія і США несуть відповідальність за нещодавні напади на мирних жителів в цьому регіоні і проти нас, тому що вони не дотримали свого слова, - сказав Чавушоглу під час пресконференції, маючи на увазі окремі угоди, досягнуті Туреччиною зі Сполученими Штатами і Росією в 2019 році про виведення ополченців YPG з районів Сирії, близьких до кордону з Туреччиною. - Ми зробимо все можливе, щоб очистити ці райони від цих терористів".

Доповнення

У неділю два турецьких поліцейських були вбиті в результаті ракетного обстрілу в Алеппо, відповідальність за яке поклали на YPG. США засудили напад. Під час аналогічного нападу 7 жовтня також був убитий турецький солдат.

Раніше на цьому тижні мінометні міни, випущені загонами YPG з сирійського району Джараблус, впали в прикордонному турецькому місті Каркаміс, в результаті чого було пошкоджено будинок. Сирійські курдські сили заперечували свою причетність.

Чавушоглу назвав засудження Вашингтоном нападу "нещирим".

"США зробили заяву, в якій вони засуджують напади на наших союзників з боку Сирії. Але хто їм дає цю зброю? Хто тренує цих терористів? - заявив Чавушоглу. - Нещирість тут очевидна. Вони не стримують своє слово".

Анкара провела в 2019 році в сирійських провінціях Хасеке і Ракка військову операцію "Джерело світу", створивши 30-кілометрову зону безпеки уздовж турецького кордону. Проживаючи в цьому регіоні курди вивели звідти свої загони, але час від часу здійснюють вилазки проти турецьких військ і формувань сирійської опозиції. Дамаск назвав операцію агресією, світове співтовариство засудило дії Анкари.