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Турция обвинила Россию и США в невыполнении своего обещания сдержать сирийское курдское ополчение

Турция обвинила Россию и США в невыполнении своего обещания сдержать сирийское курдское ополчение

Киев  •  УНН

 • 18655 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр иностранных дел Турции в среду обвинил Россию и Соединенные Штаты в невыполнении своего обещания удержать сирийских курдских ополченцев от нападений на Турцию. По его словам, Анкара вынуждена действовать, чтобы устранить возникшую в результате угрозу. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Комментарии Мевлюта Чавушоглу появились через несколько дней после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция теряет терпение после серии атак из Сирии, направленных на его страну. Он предположил, что Турция "может сделать новый военный набег на Сирию".

Турция обвинила в серии недавних нападений на турецкие объекты в Сирии ополчения поддерживаемых США курдских отрядов народной защиты (YPG). Турция рассматривает YPG как сирийское ответвление курдских боевиков, сражающихся с правительственными силами в Турции. Группа также была главным союзником США в борьбе с группировкой "Исламского государства".

"Россия и США несут ответственность за недавние нападения на мирных жителей в регионе и против нас, потому что они не сдержали своего слова, - сказал Чавушоглу во время пресс-конференции, имея в виду отдельные соглашения, достигнутые Турцией с Соединенными Штатами и Россией в 2019 году о выводе ополченцев YPG из районов Сирии, близких к границе с Турцией. - Мы сделаем все возможное, чтобы очистить эти районы от этих террористов".

Дополнение

В воскресенье два турецких полицейских были убиты в результате ракетного обстрела в Алеппо, ответственность за которое положили на YPG. США осудили нападение. Во время аналогичного нападения 7 октября также был убит турецкий солдат.

Ранее на этой неделе минометные мины, выпущенные отрядами YPG из сирийского района Джараблус, упали в приграничном турецком городе Каркамис, в результате чего было повреждено здание. Сирийские курдские силы отрицали свою причастность.

Чавушоглу назвал осуждение Вашингтоном нападения "неискренним".

"США сделали заявление, в котором они осуждают нападения на наших союзников со стороны Сирии. Но кто им дает это оружие? Кто тренирует этих террористов? - заявил Чавушоглу. - Неискренность здесь очевидна. Они не сдерживают свое слово".

Анкара провела в 2019 году в сирийских провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник света", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Проживающие в этом регионе курды вывели оттуда свои отряды, но время от времени совершают вылазки против турецких войск и формирований сирийской оппозиции. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

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