Турция обвинила Россию и США в невыполнении своего обещания сдержать сирийское курдское ополчение

КИЕВ. 13 октября. УНН. Министр иностранных дел Турции в среду обвинил Россию и Соединенные Штаты в невыполнении своего обещания удержать сирийских курдских ополченцев от нападений на Турцию. По его словам, Анкара вынуждена действовать, чтобы устранить возникшую в результате угрозу. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.