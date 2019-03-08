Турция планирует получить первые ЗРК С-400 в июле

"Фуат Октай сообщил, что первые поставки в рамках контракта с ЗРК С-400 планируются на июль текущего года", - говорится в сообщении.

По словам вице-президент, решение Турции о закупке в России ЗРК С-400 основывается только на национальных интересах.



"Закупка российских ЗРК С-400 не означает отказа Анкары от приобретения американских систем Patriot. Турции нужны системы ПРО, и если Анкара и Вашингтон договорятся по условиям контракта, то этот вопрос также может быть решен", - подчеркнул Октай.



Напомним, в декабря 2017 году Турция и Россия заключили соглашение о поставках в Турцию четырех дивизионов С-400 за 2,5 млрд долларов. Позже стало известно, что США предложили Турции купить американские комплексы Patriot в 3,5 млрд.

Анкара утверждала, что может отказаться от договоренности с Вашингтоном, если Америка потребует расторгнуть контракт с Россией.