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Турция планирует получить первые ЗРК С-400 в июле

Турция планирует получить первые ЗРК С-400 в июле

Киев  •  УНН

 • 10049 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Первые поставки в рамках контракта с ЗРК С-400 планируются на июль 2019 года. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай во время круглого стола, сообщает УНН со ссылкой на на Анадолу.

"Фуат Октай сообщил, что первые поставки в рамках контракта с ЗРК С-400 планируются на июль текущего года", - говорится в сообщении.

По словам вице-президент, решение Турции о закупке в России ЗРК С-400 основывается только на национальных интересах.

"Закупка российских ЗРК С-400 не означает отказа Анкары от приобретения американских систем Patriot. Турции нужны системы ПРО, и если Анкара и Вашингтон договорятся по условиям контракта, то этот вопрос также может быть решен", - подчеркнул Октай.

Напомним, в декабря 2017 году Турция и Россия заключили соглашение о поставках в Турцию четырех дивизионов С-400 за 2,5 млрд долларов. Позже стало известно, что США предложили Турции купить американские комплексы Patriot в 3,5 млрд.
Анкара утверждала, что может отказаться от договоренности с Вашингтоном, если Америка потребует расторгнуть контракт с Россией.

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