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Туреччина планує отримати перші ЗРК С-400 у липні

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Перші постачання в рамках контракту з ЗРК С-400 плануються на липень 2019 року. Про це заявив віце-президент Туреччини Фуат Октай під час круглого столу, повідомляє УНН із посиланням на на Анадолу.

"Фуат Октай повідомив, що перші постачання в рамках контракту з ЗРК С-400 плануються на липень поточного року", - йдеться в повідомленні.

За словами віце-президент, рішення Туреччини про закупівлю в Росії ЗРК С-400 ґрунтується лише на національних інтересах.

"Закупівля російських ЗРК С-400 не означає відмови Анкари від придбання американських систем Patriot. Туреччині потрібні системи ПРО, і якщо Анкара і Вашингтон домовляться за умовами контракту, то це питання також може бути вирішене", - підкреслив Октай.

Нагадаємо, у грудні 2017 року Туреччина і Росія уклали угоду про постачання до Туреччини чотирьох дивізіонів С-400 за 2,5 млрд доларів. Пізніше стало відомо, що США запропонували Туреччині купити американські комплекси Patriot за 3,5 млрд.
Анкара стверджувала, що може відмовитися від домовленості з Вашингтоном, якщо Америка зажадає розірвати контракт з Росією.

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