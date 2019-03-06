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Ердоган не відкинув купівлі у РФ систем С-500 після операції по С-400

Ердоган не відкинув купівлі у РФ систем С-500 після операції по С-400

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Туреччина може в майбутньому розглянути варіанти закупівлі в Росії зенітних ракетних систем С-500, цього не відкинув президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв’ю Kanal 24. Ердоган підкреслив, що угода щодо постачання систем С-400 — це завершена справа і “все обговорено”, інформує УНН.

“Тема з (системами) С-400 вже завершена, ми ні в якому разі не відмовимося від неї, — заявив турецький лідер. — Ми домовилися з Росією, можливо, буде спільне виробництво. Може бути, після С-400 ми також розглянемо варіанти з С-500” (цитата по NTV).

“Все вже узгоджено — від кредитних умов до спільного виробництва, все підписано... відмовитися від угоди було б аморально”, — додав він.

У грудні 2017 року Туреччина і Росія уклали угоду про постачання до Туреччини чотирьох дивізіонів С-400 за 2,5 млрд доларів. Пізніше стало відомо, що США запропонували Туреччині купити американські комплекси Patriot за 3,5 млрд. Анкара стверджувала, що може відмовитися від домовленості з Вашингтоном, якщо Америка зажадає розірвати контракт з Росією.

В інтерв’ю Ердоган зазначив, що покупку Patriot Туреччина обговорювала ще з колишнім американським президентом Бараком Обамою.

“З (президентом США Дональдом) Трампом теж обговорювали. Ми сказали, якщо можете дати — давайте. Але є умова — спільне виробництво і передача технології. Інакше вийде „Ми тобі дамо комплекси, але ключ від них буде у нас“. Вибачте, але так не вийде”, — додав президент Туреччини.

Він зазначив, що США не повинні намагатися вплинути на Туреччину торговими методами, так як Анкара підготувала власні заходи.

Нагадуємо, США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи ППО.

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