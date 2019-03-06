Эрдоган не исключил покупки в РФ систем С-500 после операции по С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Турция может в будущем рассмотреть варианты закупки в России зенитных ракетных систем С-500, этого не исключил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Kanal 24. Эрдоган подчеркнул, что соглашение о поставках систем С-400 - это завершенное дело и "все обсуждены ", информирует УНН.
“Тема с (системами) С-400 уже завершена, мы ни в коем случае не откажемся от нее, — заявил турецкий лидер. — Мы договорились с Россией, возможно, будет совместное производство. Может быть, после С-400 мы также рассмотрим варианты с С-500” (цитата по NTV).
“Все уже согласовано — от кредитных условий до совместного производства, все подписано... отказаться от сделки было бы безнравственно”, — добавил он.
В декабре 2017 года Турция и Россия заключили соглашение о поставках в Турцию четырех дивизионов С-400 за 2,5 млрд долларов. Позже стало известно, что США предложили Турции купить американские комплексы Patriot за 3,5 млрд. Анкара утверждала, что может отказаться от договоренности с Вашингтоном, если Америка потребует разорвать контракт с Россией.
В интервью Эрдоган отметил, что покупку Patriot Турция обсуждала еще с бывший американским президентом Бараком Обамой.
“С (президентом США Дональдом) Трампом тоже обсуждали. Мы сказали, если можете дать — давайте. Но есть условие — совместное производство и передача технологии. Иначе выйдет „Мы тебе дадим комплексы, но ключ от них будет у нас“. Простите, но так не получится”, — добавил президент Турции.
Он отметил, что США не должны пытаться повлиять на Турцию торговыми мерами, так как Анкара подготовила собственные меры.
Напоминаем, США предупреждают Турцию по закупкам российской системы ПВО.