Турция инициировала разбирательство в ВТО из-за пошлин США

"Турция пригласила США на панель арбитров Всемирной торговой организации. Приглашение отправлено в 17:40 (по турецкому времени – ред.) и уже получено американской стороной. Таким образом, нами инициировано судебное разбирательство в рамках ВТО", - сказала Пекджан.

Глава турецкого ведомства напомнила, что Анкара ответила на ограничения Вашингтона повышением пошлин в размере 533 миллионов долларов, увеличив тарифы на импорт 22 наименований товаров из США.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил об удвоении тарифов на импорт металлов из Турции.

Турция заявила, что ответит на новые пошлины США на сталь и алюминий. Так, Турция увеличила пошлины на ряд импортируемых из США товаров.