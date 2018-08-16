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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Туреччина ініціювала розгляд у СОТ через мита США

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Туреччина має намір оскаржити рішення Вашингтона про збільшення мит на турецьку сталь і алюміній у Світовій організації торгівлі (СОТ). Про це заявила міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Туреччина ініціювала розгляд у СОТ через мита США

"Туреччина запросила США на панель арбітрів Світової організації торгівлі. Запрошення відправлено о 17:40 (за турецьким часом - ред.) І вже отримано американською стороною. Таким чином, нами ініційовано судовий розгляд в рамках СОТ", - сказала Пекджан.

Глава турецького відомства нагадала, що Анкара відповіла на обмеження Вашингтона підвищенням мит в розмірі 533 мільйонів доларів, збільшивши тарифи на імпорт 22 найменувань товарів з США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про подвоєння тарифів на імпорт металів з Туреччини.

Туреччина заявила, що відповість на нові мита США на сталь і алюміній. Так, Туреччина збільшила мита на низку імпортованих зі США товарів.

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