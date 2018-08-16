Туреччина ініціювала розгляд у СОТ через мита США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Туреччина має намір оскаржити рішення Вашингтона про збільшення мит на турецьку сталь і алюміній у Світовій організації торгівлі (СОТ). Про це заявила міністр торгівлі Туреччини Рухсар Пекджан, передає УНН з посиланням на Anadolu.
"Туреччина запросила США на панель арбітрів Світової організації торгівлі. Запрошення відправлено о 17:40 (за турецьким часом - ред.) І вже отримано американською стороною. Таким чином, нами ініційовано судовий розгляд в рамках СОТ", - сказала Пекджан.
Глава турецького відомства нагадала, що Анкара відповіла на обмеження Вашингтона підвищенням мит в розмірі 533 мільйонів доларів, збільшивши тарифи на імпорт 22 найменувань товарів з США.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про подвоєння тарифів на імпорт металів з Туреччини.
Туреччина заявила, що відповість на нові мита США на сталь і алюміній. Так, Туреччина збільшила мита на низку імпортованих зі США товарів.