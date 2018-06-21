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Турчинов: закон "О нацбезопасности" приближает страну к НАТО

Турчинов: закон "О нацбезопасности" приближает страну к НАТО

Киев  •  УНН

 • 9539 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что закон "О национальной безопасности и обороне" приближает Украину к НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Турчинова.

Он считает, что этот закон задает основные параметры перехода всех составляющих сектора безопасности и обороны нашего государства на стандарты НАТО.

"Закон определяет натовские и европейские параметры для национального сектора безопасности и обороны. Он определяет структуру, функции, систему управления, систему стратегического планирования, а также многоуровневую систему гражданского контроля", - заявил Турчинов.

Напомним, 21 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о национальной безопасности.

Законопроектом устанавливается, что национальная безопасность Украины - защищенность государственного суверенитета, территориальной целостности, демократического конституционного строя и других национальных интересов Украины от реальных и потенциальных угроз, а угрозы национальной безопасности Украины - явления, тенденции и факторы, которые делают невозможным или затрудняют или могут исключить или затруднить реализацию национальных интересов и сохранения национальных ценностей Украины.

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