Турчинов: закон "О нацбезопасности" приближает страну к НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что закон "О национальной безопасности и обороне" приближает Украину к НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Турчинова.
Он считает, что этот закон задает основные параметры перехода всех составляющих сектора безопасности и обороны нашего государства на стандарты НАТО.
"Закон определяет натовские и европейские параметры для национального сектора безопасности и обороны. Он определяет структуру, функции, систему управления, систему стратегического планирования, а также многоуровневую систему гражданского контроля", - заявил Турчинов.
Напомним, 21 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект о национальной безопасности.
Законопроектом устанавливается, что национальная безопасность Украины - защищенность государственного суверенитета, территориальной целостности, демократического конституционного строя и других национальных интересов Украины от реальных и потенциальных угроз, а угрозы национальной безопасности Украины - явления, тенденции и факторы, которые делают невозможным или затрудняют или могут исключить или затруднить реализацию национальных интересов и сохранения национальных ценностей Украины.