Турчинов: закон "Про нацбезпеку" наближає країну до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що закон "Про національну безпеку і оборону" наближає Україну до НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Турчинова.
Він вважає, що цей закон задає основні параметри переходу всіх складових сектору безпеки і оборони нашої держави на стандарти НАТО.
"Закон визначає натівські та європейські параметри для національного сектору безпеки і оборони. Він визначає структуру, функції, систему управління, систему стратегічного планування, а також багаторівневу систему цивільного контролю", - заявив Турчинов.
Нагадаємо, 21 вересня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку.
Законопроектом встановлюється, що національна безпека України - захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз, а загрози національній безпеці України - явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України.