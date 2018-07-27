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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34936 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100682 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122801 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130430 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168336 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153066 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140863 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

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Турчинов посоветовал Путину выяснить, как закончил император Нерон

Турчинов посоветовал Путину выяснить, как закончил император Нерон

Киев  •  УНН

 • 10397 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Секретарь Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя информацию о преследовании оккупационной российской властью на временно оккупированных территориях Донбасса баптистов, посоветовал президенту России Владимиру Путину выяснить, как закончил император Нерон. Об этом секретарь СНБО написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Преследование оккупационной российской властью евангельских христиан баптистов на захваченной территории части Донбасса является свидетельством не только террористической, но и антихристианской сущности российского руководства", - подчеркнул он.

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По мнению Турчинова, Путину очевидно "не дают покоя" лавры "императора Нерона, который поджег Рим, начал преследовать христиан, обвинив их в поджоге".

"Но советую Путину выяснить, как закончил Нерон", - резюмировал секретарь СНБО.

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