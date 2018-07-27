Турчинов посоветовал Путину выяснить, как закончил император Нерон
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Секретарь Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя информацию о преследовании оккупационной российской властью на временно оккупированных территориях Донбасса баптистов, посоветовал президенту России Владимиру Путину выяснить, как закончил император Нерон. Об этом секретарь СНБО написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Преследование оккупационной российской властью евангельских христиан баптистов на захваченной территории части Донбасса является свидетельством не только террористической, но и антихристианской сущности российского руководства", - подчеркнул он.
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По мнению Турчинова, Путину очевидно "не дают покоя" лавры "императора Нерона, который поджег Рим, начал преследовать христиан, обвинив их в поджоге".
"Но советую Путину выяснить, как закончил Нерон", - резюмировал секретарь СНБО.