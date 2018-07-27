Турчинов посоветовал Путину выяснить, как закончил император Нерон

"Преследование оккупационной российской властью евангельских христиан баптистов на захваченной территории части Донбасса является свидетельством не только террористической, но и антихристианской сущности российского руководства", - подчеркнул он.

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По мнению Турчинова, Путину очевидно "не дают покоя" лавры "императора Нерона, который поджег Рим, начал преследовать христиан, обвинив их в поджоге".

"Но советую Путину выяснить, как закончил Нерон", - резюмировал секретарь СНБО.