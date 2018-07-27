Турчинов порадив Путіну з’ясувати, як закінчив імператор Нерон

“Переслідування окупаційною російською владою євангельських християн баптистів на захопленій території частини Донбасу є свідченням не тільки терористичної, але і антихристиянської сутності російського керівництва”, — наголосив він.

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На думку Турчинова, Путіну очевидно “не дають спокою „лаври“ імператора Нерона, який підпаливши Рим, почав переслідувати християн, звинувативши їх у підпалі”.

“Але раджу Путіну з‘ясувати, як закінчив Нерон”, — резюмував секретар РНБО.