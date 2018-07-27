Турчинов порадив Путіну з’ясувати, як закінчив імператор Нерон
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Секретар Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, коментуючи інформацію про переслідування окупаційної російською владою на тимчасово окупованих територіях Донбасу баптистів, порадив президенту Росії Володимиру Путіну з’ясувати, як закінчив імператор Нерон. Про це секретар РНБО написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Переслідування окупаційною російською владою євангельських християн баптистів на захопленій території частини Донбасу є свідченням не тільки терористичної, але і антихристиянської сутності російського керівництва”, — наголосив він.
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На думку Турчинова, Путіну очевидно “не дають спокою „лаври“ імператора Нерона, який підпаливши Рим, почав переслідувати християн, звинувативши їх у підпалі”.
“Але раджу Путіну з‘ясувати, як закінчив Нерон”, — резюмував секретар РНБО.