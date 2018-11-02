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Турчинов оценил боеготовность системы украинской противовоздушной обороны

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов проинспектировал полигон ВСУ “Ягорлык” в Херсонской области, где проходят испытания зенитно-ракетных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба СНБО, передает УНН.

“Восстановление системы противовоздушной обороны является одной из наиболее актуальных проблем сектора безопасности и обороны нашего государства и одним из важных приоритетов, определенных СНБО Украины”, — сказал он, добавив, что именно система ПВО Украины до 2014 года понесла наибольшие потери и испытала сознательное последовательное разрушение.

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В боевых стрельбах с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, “Бук”, “Тор”, “Оса-АКМ” и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ.

Также были проведены контрольные испытания зенитно-ракетных комплексов, прошедших глубокую модернизацию на отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

По словам Секретаря СНБО Украины, целью этих комплексных учений и испытаний была отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны, “определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и заданий на разработку новых средств противовоздушной обороны”.

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Ранее в Украине прошли успешные испытания новейшего минометного комплекса “Барс-8ММК”. Кроме того, в Украине завершили испытания снарядов для системы “Гиацинт”.

Украинские Национальные Новости

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