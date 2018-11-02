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Турчинов оцінив боєготовність системи української протиповітряної оборони

Турчинов оцінив боєготовність системи української протиповітряної оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов проінспектував полігон ЗСУ “Ягорлик” у Херсонській області, де проходять випробування зенітно-ракетних комплексів. Про це повідомила прес-служба РНБО, передає УНН.

“Відновлення системи протиповітряної оборони є однією з найбільш актуальних проблем сектору безпеки і оборони нашої держави та одним з важливих пріоритетів, визначених РНБО України”, — сказав він, додавши, що саме система ППО України до 2014 року зазнала найбільших втрат та свідомого послідовного руйнування.

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У бойових стрільбах з використанням широкого спектру зенітно-ракетних комплексів (ЗРК С-300 різних модифікацій, “Бук”, “Тор”, “Оса-АКМ” та інших) брали участь підрозділи Протиповітряної оборони Сухопутних військ та Зенітно-ракетні війська Повітряних сил ЗСУ.

Також були проведені контрольні випробування зенітно-ракетних комплексів, що пройшли глибоку модернізацію на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу.

За словами Секретаря РНБО України, метою цих комплексних навчань та випробувань було відпрацювання системи багатоешелованої протиповітряної оборони країни, “визначення шляхів модернізації зенітно-ракетних комплексів, що стоять на озброєнні ЗСУ, та завдань на розробку нових засобів протиповітряної оборони”.

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Раніше в Україні пройшли успішні випробування новітнього мінометного комплексу “Барс-8ММК”. Крім того, в Україні завершили випробування снарядів для системи “Гіацинт”.

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