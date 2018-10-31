Турчинов проінспектував запуск новітнього мінометного комплексу “Барс-8ММК”

“Комплекс може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, його комп’ютерна система дозволяє позиціонуватися на місцевості, час підготовки до стрільби з похідного положення — всього 1 хвилина. Ще близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб покинути вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога. Він також повідомив, що боєкомплект — 60 мін, а екіпаж бойової машини складається всього з трьох осіб”, — заявив Олександр Турчинов.

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Мобільний мінометний комплекс створено українськими виробниками на базі бронеавтомобіля “Барс-8”. Бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.

“Виробничники вирішили кілька задач під час розробки цього Мобільного мінометного комплексу — зокрема, досягли максимальної швидкості розгортання і згортання, здатності мобільно пересуватися по бездоріжжю, можливості вразити ціль з високою точністю, і, головне, — безпеки його використання”, — сказав Секретар РНБО України.

Секретар РНБО України висловив переконання, що після завершення державних випробувань та взяття на озброєння “Мобільний мінометний комплекс посяде гідне місце в озброєнні Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій”.

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Нагадаємо, на військовому полігоні ЗСУ 21 вересня пройшли випробування модернізованої зенітної установки ЗУ-23-2, оперативно-тактичних і бойових БПЛА. Також було продемонстровано льотно-технічні характеристики українських легких багатоцільових вертольотів “Скаут” і АК1-3.

Також на полігоні були продемонстровані та випробувані нові боєприпаси українського виробництва, зокрема, ракети РС-80, придатні для використання у різних варіантах їх застосування, та осколково-фугасний снаряд для популярних у військах гармат МТ-12 “Рапіра”.

Раніше Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов оцінив боєздатність крилатих ракет у Азово-Чорноморському регіоні.