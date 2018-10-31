Турчинов проинспектировал запуск нового минометного комплекса "Барс-8ММК"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Во время учений на полигоне Вооруженных Сил Украины состоялись испытания нового украинского 120-мм Мобильного минометного комплекса “Барс-8ММК”, на которых присутствовал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Об этом со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины сообщает УНН.
“Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, время подготовки к стрельбе из походного положения — всего 1 минута. Еще около 20 секунд необходимо мобильному комплексу, чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответа врага. Он также сообщил, что боекомплект — 60 мин, а экипаж боевой машины состоит всего из трех человек”, - заявил Александр Турчинов.
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Мобильный минометный комплекс создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля “Барс-8”. Боевая машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.
“Производственники решили несколько задач при разработке этого Мобильного минометного комплекса — в частности, достигли максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и, главное, — безопасности его использования”, — сказал секретарь СНБО Украины.
Секретарь СНБО Украины выразил убеждение, что после завершения государственных испытаний и принятия на вооружение “Мобильный минометный комплекс займет достойное место в вооружении Сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций”.
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Напомним, на военном полигоне ВСУ 21 сентября прошли испытания модернизированной зенитной установки ЗУ-23-2, оперативно-тактических и боевых БПЛА. Также были продемонстрированы летно-технические характеристики украинских легких многоцелевых вертолетов “Скаут” и АК1-3.
Также на полигоне были продемонстрированы и испытаны новые боеприпасы украинского производства, в частности, ракеты РС-80, пригодные для использования в различных вариантах их применения, и осколочно-фугасный снаряд для популярных в войсках пушек МТ-12 “Рапира”.
Ранее Турчинов оценил боеспособность крылатых ракет в Азово-Черноморском регионе.