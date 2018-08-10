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Україна готова протидіяти зазіханням РФ у Азово-Чорноморському регіоні - Турчинов

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН.

Україна готова протидіяти зазіханням РФ у Азово-Чорноморському регіоні - Турчинов

“Для адекватної протидії російській експансії необхідне посилення військово-морської присутності України в регіоні шляхом перебазування частини корабельно-катерного складу ВМС ЗСУ, розгортання додаткових постів спостереження за береговою лінією та акваторією моря, а також груп швидкого реагування на російські провокації в Азовському регіоні. Українські військові гідно виконують поставлені перед ними завдання, надійно захищаючи південь України, та здатні адекватно протидіяти військовим провокаціям РФ”, — йдеться у повідомленні.

Секретар РНБО України обговорив з командуванням Військово-Морських Сил ЗСУ питання створення в Азовському морі корабельно-катерної групи ВМС.

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Під час перебування в Маріупольському порту Турчинов визначив з керівництвом ДПСУ комплекс завдань з технічного забезпечення та посилення морської складової в забезпеченні надійного захисту українського південного кордону.

Секретар РНБО України побував на передових позиціях українських військових в Широкіно, що протягом багатьох років знаходилися в епіцентрі російських військових провокацій та обстрілів, і обговорив з керівництвом 36-ї окремої бригади морської піхоти бойові завдання щодо надійного захисту південного флангу лінії зіткнення.

За його словами, РФ продовжує нарощувати військову присутність у регіоні, брутально порушуючи міжнародне морське право в Азовському морі. Такі ворожі кроки спостерігаються, зокрема, у незаконному будівництві Керченського мосту та зростанні кількості інцидентів із затриманням російськими військовими вітчизняних та іноземних суден. Подібна політика фактично означає намагання ввести “військово-економічну блокаду Азовського узбережжя України”.

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Турчинов наголосив, що в районі проведення ООС одним з найбільш загрозливих напрямків залишається Маріупольський, “де не виключається проведення ворогом як сухопутних, так і морських десантних операцій уздовж Азовського узбережжя”.

“На крайньому півдні зони протистояння — стабільно висока кількість обстрілів наших позицій та військових провокацій з боку російсько-терористичних військ”, — зазначив він.

За підсумками виїзного засідання РНБО України було прийняте рішення посилити берегову оборону і забезпечити ефективну протидію сухопутним і морським провокаціям з боку РФ.

Як повідомляв УНН з посиланням на ВМС, Росія загострює ситуацію у Чорному та Азовському морях.

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