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Украина готова противодействовать посягательствам РФ в Азово-Черноморском регионе - Турчинов

Киев • УНН

 • 12190 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает УНН.

Украина готова противодействовать посягательствам РФ в Азово-Черноморском регионе - Турчинов

“Для адекватного противодействия российской экспансии необходимо усиление военно-морского присутствия Украины в регионе путем перебазирования части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ, развертывания дополнительных постов наблюдения за береговой линией и акваторией моря, а также групп быстрого реагирования на российские провокации в Азовском регионе. Украинские военные достойно выполняют поставленные перед ними задачи, надежно защищая юг Украины, и способны адекватно противодействовать военным провокациям РФ”, - говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Украины обсудил с командованием Военно-Морских Сил ВСУ вопрос создания в Азовском море корабельно-катерной группы ВМС.

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Во время пребывания в Мариупольском порту Турчинов определил с руководством ГПСУ комплекс задач по техническому обеспечению и усиление морской составляющей в обеспечении надежной защиты украинского южной границы.

Секретарь СНБО Украины побывал на передовых позициях украинских военных в Широкино, которые в течение многих лет находились в эпицентре российских военных провокаций и обстрелов, и обсудил с руководством 36-й отдельной бригады морской пехоты боевые задачи по надежной защите южного фланга линии соприкосновения.

По его словам, РФ продолжает наращивать военное присутствие в регионе, грубо нарушая международное морское право в Азовском море. Такие враждебные шаги наблюдаются, в частности, в незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов. Подобная политика фактически означает попытки ввести “военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины”.

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Турчинов отметил, что в районе проведения ООС одним из наиболее угрожающих направлений остается Мариупольское, “где не исключается проведение врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья”.

“На крайнем юге зоны противостояния — стабильно высокое количество обстрелов наших позиций и военных провокаций со стороны российско-террористических войск”, — отметил он.

По итогам выездного заседания СНБО Украины было принято решение усилить береговую оборону и обеспечить эффективное противодействие сухопутным и морским провокациям со стороны РФ.

Как сообщал УНН со ссылкой на ВМС, Россия накаляет обстановку в Черном и Азовском морях.

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