РФ використовує договір щодо Азовського моря для економічного тиску на Україну – ДПСУ

"Азовське море у відповідності договору між Україною і РФ "Про співпрацю в Азовському морі та Керченській протоці" від 2004 року, є морем внутрішнього користування. Тобто й Україна і РФ у відповідності до цього договору можуть вільно використовувати басейн Азовського моря. Договір дійсно діє і тому формально російська сторона може оглядати судна, але ми розуміємо, що у даному випадку цей механізм використовується як політичний і економічний тиск на Україну", - заявив О.Слободян.



Нагадаємо, на сьогодні, російські прикордонники затримали 7 українських моряків з двох суден. Про це під час прес-конференції завив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.