РФ використовує договір щодо Азовського моря для економічного тиску на Україну – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Російська Федерація використовує договір між Україною "Про співпрацю в Азовському морі та Керченській протоці" від 2004 року для політичного та економічного тиску на нашу державу.Про це під час прес-конференції завив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає кореспондент УНН.
"Азовське море у відповідності договору між Україною і РФ "Про співпрацю в Азовському морі та Керченській протоці" від 2004 року, є морем внутрішнього користування. Тобто й Україна і РФ у відповідності до цього договору можуть вільно використовувати басейн Азовського моря. Договір дійсно діє і тому формально російська сторона може оглядати судна, але ми розуміємо, що у даному випадку цей механізм використовується як політичний і економічний тиск на Україну", - заявив О.Слободян.
Нагадаємо, на сьогодні, російські прикордонники затримали 7 українських моряків з двох суден. Про це під час прес-конференції завив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.