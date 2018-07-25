РФ использует договор по Азовскому морю для экономического давления на Украину - ГПСУ

"Азовское море в соответствии с договором между Украиной и РФ "О сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе" от 2004 года, является морем внутреннего пользования. То есть и Украина и РФ в соответствии с настоящим договором могут свободно использовать бассейн Азовского моря. Договор действительно действует поэтому формально российская сторона может досматривать суда, но мы понимаем, что в данном случае этот механизм используется как политическое и экономическое давление на Украину", - заявил А.Слободян.



Напомним, сегодня, российские пограничники задержали 7 украинских моряков с двух судов. Об этом во время пресс-конференции завил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.