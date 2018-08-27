Турчинов назвав обсяг оборонного бюджету на 2019 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Фінансування сектору безпеки і оборони України у наступному році складатиме близько 200 млрд грн. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, передає УНН.
“Згідно з прогнозом Кабінету Міністрів України, ВВП на 2019 рік складатиме 3 946 млрд гривень, тому фінансування сектору безпеки і оборони України, яке повинно бути не менш ніж 5% від ВВП, складатиме близько 200 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.
За словами Турчинова, серед пріоритетних напрямків фінансування на наступний рік заплановано, зокрема, розробку та закупівлю сучасного високоточного ракетного озброєння (ракетних систем і комплексів, зокрема, і крилатих ракет), артилерійського озброєння, бронетанкової техніки, високоточних засобів ураження, боєприпасів та продуктів спеціальної хімії, посилення системи протиповітряної оборони держави та можливостей авіації Повітряних сил ЗСУ; реалізацію державної політики в сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та модернізації спецзв’язку та захисту інформації; сучасне облаштування дослідно-випробувальних полігонів для проведення випробувань ракет, боєприпасів тощо.
“Одним з важливих пріоритетних завдань оборонного бюджету є реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, насамперед підвищення їх грошового забезпечення, що необхідно для збереження професійного ядра ЗСУ, НГУ та інших силових структур”, — підкреслив Секретар РНБО України, додавши, що після завершення формування оборонного бюджету його буде затверджено на засіданні РНБО України та передано до КМУ.
Нагадаємо, 13 серпня Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2019 рік, який передбачає виділення Україні допомоги у розмірі 250 млн доларів США.