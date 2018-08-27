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Турчинов назвал объем оборонного бюджета на 2019 год

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. Финансирование сектора безопасности и обороны Украины в следующем году составит около 200 млрд грн. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает УНН.

Турчинов назвал объем оборонного бюджета на 2019 год

“Согласно прогнозу Кабинета Министров Украины, ВВП на 2019 год составит 3 946 млрд гривен, поэтому финансирование сектора безопасности и обороны Украины, которое должно быть не менее 5% от ВВП, составит около 200 млрд грн”, — говорится в сообщении.

По словам Турчинова, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год запланированы, в частности, разработка и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе и крылатых ракет), артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, высокоточных средств поражения, боеприпасов и продуктов специальной химии, усиление системы ПВО государства и возможностей авиации Воздушных сил ВСУ; реализацию государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации спецсвязи и защиты информации; современное обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний ракет, боеприпасов и тому подобное.

“Одним из важных приоритетных задач оборонного бюджета является реализация социальных гарантий военнослужащих, прежде всего повышение их денежного обеспечения, что необходимо для сохранения профессионального ядра ВСУ, НГУ и других силовых структур”, — подчеркнул Секретарь СНБО Украины, добавив, что после завершения формирования оборонного бюджета его утвердят на заседании СНБО Украины и передадут в КМУ.

Напомним, 13 августа Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, который предусматривает выделение Украине помощи в размере 250 млн долларов США.

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