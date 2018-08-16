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Турчинов: любая вражеская диверсия встретит стремительный отпор Нацгвардии

Киев • УНН

 • 17717 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Учения Нацгвардии подтвердили ее готовность эффективно противодействовать любым преступникам, террористам и диверсантам. Об этом заявили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН.

Турчинов: любая вражеская диверсия встретит стремительный отпор Нацгвардии

“В условиях гибридной войны, не имея возможности военным путем прорвать нашу оборону, враг пытается с использованием своей агентуры, предателей и проплаченных провокаторов дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеяв уныние, панику, хаос. <...> Сегодня гвардейцы имеют современную технику, специальные средства и оружие, а главное — высокого уровня профессиональную подготовку для того, чтобы остановить любых преступников, эффективно противодействовать любым попыткам внутренней дестабилизации”, — заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отметив, что все это было продемонстрировано сегодня во время учений.

Турчинов отметил, что все спецсредства, используемые НГУ, сертифицированы и используются силовыми подразделениями стран НАТО.

Отметим, что Секретарь СНБО принял участие в проведении тактических учений подразделений Нацгвардии Украины. По его словам, НГ достойно защищает страну не только на востоке в составе ООС, “но и надежно защищает мирную жизнь и спокойствие наших граждан во всех регионах Украины, профессионально противостоит внутренним врагам, преступникам, террористам и диверсантам”.

Секретарь СНБО Украины также подчеркнул, что особенно важно обеспечить общественный порядок, надежную защиту наших граждан и противодействовать любым деструктивным проявлениям в период, когда начинаются президентская и парламентская избирательные кампании.

Напомним, МВД провело общенациональные командно-штабные учения. Ранее спецназ СБУ провел антитеррористические учения.

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