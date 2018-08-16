Турчинов: будь-яка ворожа диверсія зустріне стрімку відсіч Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Навчання Нацгвардії підтвердили її готовність ефективно протидіяти будь-яким злочинцям, терористам та диверсантам. Про це заявили у прес-службі Ради національної безпеки і оборони, передає УНН.
“В умовах гібридної війни, не маючи можливості військовим шляхом прорвати нашу оборону, ворог намагається з використанням своєї агентури, зрадників та проплачених провокаторів дестабілізувати ситуацію всередині країни, посіявши зневіру, паніку, хаос. <...> Сьогодні гвардійці мають сучасну техніку, спеціальні засоби і зброю, а головне — високого рівня професійну підготовку для того, щоб зупинити будь-яких злочинців, ефективно протидіяти будь-яким спробам внутрішньої дестабілізації”, — заявив Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, зазначивши, що все це було продемонстровано сьогодні під час навчань.
Турчинов наголосив, що всі спецзасоби, які використовує НГУ, сертифіковані, і застосовуються силовими підрозділами країн НАТО.
Зазначимо, що Секретар РНБО взяв участь у проведенні тактичних навчань підрозділів Нацгвардії України. За його словами, НГ гідно захищає країну не лише на сході у складі ООС, “але й надійно боронить мирне життя і спокій наших громадян у всіх регіонах України, професійно протистоїть внутрішнім ворогам, злочинцям, терористам та диверсантам”.
Секретар РНБО України також підкреслив, що особливо важливо забезпечити громадський порядок, надійний захист наших громадян та протидіяти будь-яким деструктивним проявам в період, коли розпочинаються президентська та парламентська виборчі кампанії.
Нагадаємо, МВС провело загальнонаціональні командно-штабні навчання. Раніше спецназ СБУ провів антитерористичні навчання.