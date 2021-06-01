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Тупицкий явился в суд, а прокуратура решила не настаивать на избрании меры пресечения

Киев • УНН

 • 13543 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Бывший председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий явился на заседание Печерского райсуда Киева, где рассматривалось ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о подкупе свидетеля, передает корреспондент УНН.

Тупицкий явился в суд, а прокуратура решила не настаивать на избрании меры пресечения

Детали

Тупицкий до этого несколько раз не являлся в судебное заседание. Защита обосновала его неявку состоянием здоровья, в частности, Тупицкому якобы должны были делать операцию на сердце. Однако, на сегодняшнее заседание Тупицкий пришел, как и его защитники.

Вместе с тем на заседании отсутствовала сторона обвинения, которая передала в суд ходатайство об отзыве избрания обвиняемому меры пресечения в виде залога в размере 45 000 гривен.

Известно, что по сути дело Тупицкого будет рассматривать Подольский райсуд столицы. Первое заседание назначено на 4 июня.

О деле

Обвинение настаивает, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который в то время занимал должность заместителя председателя Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным ГБР, бывший председатель КСУ в 2018 и 2019 годах предоставлял ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

"Экс-глава КСУ будет отвечать перед судом за: заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины); подкуп свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины). В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сообщили в ГБР.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

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