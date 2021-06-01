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The Guardian

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Тупицький з’явився до суду, а прокуратура вирішила не наполягати на обранні запобіжного заходу

Київ • УНН

 • 13543 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький з’явився на засідання Печерського райсуду Києва, де розглядалося клопотання про обрання йому запобіжного заходу у справі про підкуп свідка, передає кореспондент УНН.

Тупицький з’явився до суду, а прокуратура вирішила не наполягати на обранні запобіжного заходу

Деталі

Тупицький до цього кілька разів не з’являвся у судове засідання. Захист обгрунтував його неявку станом здоров’я, зокрема, Тупицькому нібито мали робити операцію на серці. Однак, на сьогоднішнє засідання Тупицький прийшов, як і його захисники.

Водночас на засіданні була відсутня сторона обвинувачення, яка передала до суду клопотання про відкликання обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 45 тисяч гривень.

Відомо, що по суті справу Тупицького розглядатиме Подільський райсуд столиці. Перше засідання призначене на 4 червня.

Про справу

Обвинувачення наполягає, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва Тупицький, який на той час обіймав посаду заступника голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати “потрібні” покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Окрім того, за даними ДБР, колишній голова КСУ у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

“Ексголова КСУ відповідатиме перед судом за: завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України); підкуп свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України). У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років”, — повідомили в ДБР.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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