Тунис продлил режим чрезвычайного положения на полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Туниса Каис Саид подписал в пятницу указ о продлении режима чрезвычайного положения на территории Туниса на шесть месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"Президент Каис Саид принял решение продлить режим чрезвычайного положения на всей территории республики на шесть месяцев - с 26 декабря 2020 года до 23 июня 2021 года", - сказано в сообщении канцелярии Каиса Саида.
Напомним, что режим ЧП в Тунисе был введен 24 ноября 2015 года, когда в результате нападения террориста-смертника на автобус с президентской охраной погибли 12 человек.