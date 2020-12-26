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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 71542 просмотра

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Тунис продлил режим чрезвычайного положения на полгода

Киев • УНН

 • 13930 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Президент Туниса Каис Саид подписал в пятницу указ о продлении режима чрезвычайного положения на территории Туниса на шесть месяцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Тунис продлил режим чрезвычайного положения на полгода

"Президент Каис Саид принял решение продлить режим чрезвычайного положения на всей территории республики на шесть месяцев - с 26 декабря 2020 года до 23 июня 2021 года", - сказано в сообщении канцелярии Каиса Саида.

Напомним, что режим ЧП в Тунисе был введен 24 ноября 2015 года, когда в результате нападения террориста-смертника на автобус с президентской охраной погибли 12 человек.

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