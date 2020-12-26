Туніс продовжив режим надзвичайного стану на півроку

"Президент Каїса Саїд ухвалив рішення продовжити режим надзвичайного стану на всій території республіки на шість місяців - з 26 грудня 2020 року до 23 червня 2021 року", - сказано в повідомленні канцелярії Каїса Саїда.

Нагадаємо, що режим надзвичайного стану в Тунісі було введено 24 листопада 2015 року, коли в результаті нападу терориста-смертника на автобус з президентською охороною загинули 12 осіб.