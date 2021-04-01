Туманы и до 19° тепла: прогноз погоды и ситуация на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. На утро четверга, 1 апреля, туман наблюдался в двух областях Украины, днем возможны осадки на западе страны. Воздух прогреется до 19 градусов тепла. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.
Прогноз погоды
По сообщению Укргидрометцентра, 1 апреля облачно, без осадков, только в Житомирской и западных областях днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура в западных и северных областе ночью +3...+8°С, днем 14-19° тепла; на остальной территории ночью -1...+4°С, днем +11...+16°С.
Ситуация на дорогах
Утром 1 апреля туман в Волынской и Хмельницкой областях, на остальной территории без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения сухое.
На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия дорог сухое.
На дорогах государственного значения проводятся работы по ямочному ремонту, очистке водоотводных лотков, уборка обочин и мест остановки общественного транспорта.
"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 2 единицы техники и 3 рабочих.