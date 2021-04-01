Тумани і до 19° тепла: прогноз погоди та ситуація на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На ранок четверга, 1 квітня, туман спостерігався у двох областях України, удень можливі опади на заході країни. Повітря прогріється до 19 градусів тепла. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру, 1 квітня хмарно, без опадів, лише у Житомирській та західних областях вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура у західних та північних областе вночі +3...+8°С, вдень 14-19° тепла; на решті території вночі -1...+4°С, вдень +11...+16°С.
Ситуація на дорогах
На ранок 1 квітня туман у Волинській та Хмельницькій областях, на решті території без опадів. Покриття на автодорогах державного значення сухе.
На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття доріг сухий.
На дорогах державного значення проводяться роботи з ямкового ремонту, очищення водовідвідних лотків, прибирання узбіччя та місць зупинки громадського транспорту.
"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 2 одиниці техніки та 3 робітників.