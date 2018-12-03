Туман с гололедицей накроют столицу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня, ночью и утром 4 декабря в столице туман, видимость 200-500 м; на дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
“До конца суток 3 декабря, ночью и утром 4 декабря туман, видимость 200-500 м, гололед, на дорогах местами гололедица”, — говорится в предупреждении Укргидрометцентра.
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С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололедицы.
На текущей неделе синоптики прогнозируют на большей территории Украины, кроме восточных областей, мокрый снег с дождем, гололед и оттепель в результате повышения дневной температуры до + 2-6 градусов.
Ранее украинцев предупредили о гололедице и тумане. Водителей предупредили о слабой видимости на дорогах из-за тумана.
На выходных в столице из-за гололедицы травмировались 65 человек.
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В таких условиях водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, снижать скорость до минимума, включать габаритные огни или противотуманные фонари, выезжать на зимней шине.
Для пешеходов стоит ходить не спеша, в удобной обуви без высоких каблуков и платформ, учитывать, что тормозной путь для водителей во время гололедицы сокращается в 4-5 раз. В случае падения нужно сгруппироваться, и если падение неизбежно, расправлять тело в направлении вперед. Это необходимо для избежания черепно-мозговых травм.