Туман с гололедицей накроют столицу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 84722 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103638 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 138630 просмотра

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7 марта, 17:42 • 136499 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132397 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126504 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164643 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117954 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141537 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145349 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Туман с гололедицей накроют столицу

Туман с гололедицей накроют столицу

Киев  •  УНН

 • 11598 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня, ночью и утром 4 декабря в столице туман, видимость 200-500 м; на дорогах местами гололедица. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

“До конца суток 3 декабря, ночью и утром 4 декабря туман, видимость 200-500 м, гололед, на дорогах местами гололедица”, — говорится в предупреждении Укргидрометцентра.

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С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололедицы.

На текущей неделе синоптики прогнозируют на большей территории Украины, кроме восточных областей, мокрый снег с дождем, гололед и оттепель в результате повышения дневной температуры до + 2-6 градусов.

Ранее украинцев предупредили о гололедице и тумане. Водителей предупредили о слабой видимости на дорогах из-за тумана.

На выходных в столице из-за гололедицы травмировались 65 человек.

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В таких условиях водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, снижать скорость до минимума, включать габаритные огни или противотуманные фонари, выезжать на зимней шине.

Для пешеходов стоит ходить не спеша, в удобной обуви без высоких каблуков и платформ, учитывать, что тормозной путь для водителей во время гололедицы сокращается в 4-5 раз. В случае падения нужно сгруппироваться, и если падение неизбежно, расправлять тело в направлении вперед. Это необходимо для избежания черепно-мозговых травм.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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