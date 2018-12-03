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Туман з ожеледицею накриють столицю

Туман з ожеледицею накриють столицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні, вночі та вранці 4 грудня у столиці туман, видимість 200-500 м; на дорогах місцями ожеледиця. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"До кінця доби 3 грудня, вночі та вранці 4 грудня туман, видимість 200-500 м, ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця", - йдеться у попередженні Укргідрометцентра.

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Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

На поточному тижні синоптики прогнозують на більшій території України, крім східних областей, мокрий сніг з дощем, ожеледицю і відлигу внаслідок підвищення денної температури до +2-6 градусів.

Раніше українців попередили про ожеледицю та туман. Водіїв попередили про слабку видимість на дорогах через туман.

На вихідних у столиці через ожеледицю травмувались 65 людей.

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У таких умовах водіям радять дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, знижувати швидкість до мінімуму, вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі, виїжджати на зимовій шині.

Для пішоходів варто ходити не поспішаючи, у зручному взутті, без високих підборів і платформ, враховувати, що гальмівний шлях для водіїв під час гололедиці вкорочується у 4-5 разів. У разі падіння потрібно згрупуватись, і якщо падіння неуникне, випростувати тіло у напрямку вперед. Це необхідно для уникнення черепно-мозкових травм.

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