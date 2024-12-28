Туман с видимостью до 500 м накроет Киев и область 29 декабря
Киев • УНН
29 декабря Киев и область накроет туман с видимостью 200-500 метров, объявлен желтый уровень опасности. Температура будет колебаться от -2° до +3°, без существенных осадков.
Жителей Киева и области завтра, 29 декабря, ожидают опасные метеорологические явления. В Укргидрометцентре предупреждают о І уровне опасности из-за густого тумана. Об этом сообщает УНН.
Детали
29 декабря по территории Киевской области и г. Киева облачно, без существенных осадков.
Утром и утром 29 декабря туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, указали в Укргидрометцентре.
Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве в течение суток 0-2° тепла.
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