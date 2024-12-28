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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Туман с видимостью до 500 м накроет Киев и область 29 декабря

Туман с видимостью до 500 м накроет Киев и область 29 декабря

Киев  •  УНН

 • 19305 просмотра

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29 декабря Киев и область накроет туман с видимостью 200-500 метров, объявлен желтый уровень опасности. Температура будет колебаться от -2° до +3°, без существенных осадков.

Жителей Киева и области завтра, 29 декабря, ожидают опасные метеорологические явления. В Укргидрометцентре предупреждают о І уровне опасности из-за густого тумана. Об этом сообщает УНН.

Детали

29 декабря по территории Киевской области и г. Киева облачно, без существенных осадков.

Утром и утром 29 декабря туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, указали в Укргидрометцентре.

Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве в течение суток 0-2° тепла.

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Погода на Новый год: синоптик рассказала, стоит ли ждать снега27 дек. 2024, 14:19 • 23895 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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