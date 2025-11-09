Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
Киев • УНН
Ночью и утром 10 ноября почти по всей Украине, кроме северных регионов, ожидается туман. Видимость на дорогах составит 200-500 метров, что соответствует I уровню опасности.
Детали
На дорогах ожидается видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).
Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в определенных местах и убедиться в хорошей видимости для водителей транспортных средств.
Напомним
В понедельник, 10 ноября, в Киеве и области ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. Температура по области ночью 4-9°C, днем 8-13°C; в Киеве ночью 7-9°C тепла, днем 10-12°C.