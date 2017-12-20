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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 84160 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 98249 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100112 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112717 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102119 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105332 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112266 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117172 просмотра

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Тука: выход РФ из СЦКК направлен на принуждение Украины легализовать "власть" ОРДЛО

Тука: выход РФ из СЦКК направлен на принуждение Украины легализовать "власть" ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 10125 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Выход Российской Федерации из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) направлен на то, чтобы заставить Украину легализовать "власть" ОРДЛО. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

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"Выход РФ из СЦКК приведет к ухудшению гуманитарной ситуации на Донбассе и направлен исключительно на то, чтобы заставить Украину легализовать "власть" ОРДЛО. Не получится", - заявил он.

Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.

Вихід РФ із СЦКК призведе до погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі і направлений виключно на те, аби примусити Україну легалізувати «владу» ОРДЛО. Не вийде!

— Георгий Тука (@tuka_george) 20 декабря 2017 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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