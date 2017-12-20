Тука: выход РФ из СЦКК направлен на принуждение Украины легализовать "власть" ОРДЛО

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"Выход РФ из СЦКК приведет к ухудшению гуманитарной ситуации на Донбассе и направлен исключительно на то, чтобы заставить Украину легализовать "власть" ОРДЛО. Не получится", - заявил он.

Напомним, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.

Вихід РФ із СЦКК призведе до погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі і направлений виключно на те, аби примусити Україну легалізувати «владу» ОРДЛО. Не вийде!