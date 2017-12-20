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Тука: вихід РФ зі СЦКК спрямований на примус України легалізувати "владу" ОРДЛО

Тука: вихід РФ зі СЦКК спрямований на примус України легалізувати "владу" ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вихід Російської Федерації зі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) спрямований на те, щоб примусити Україну легалізувати "владу" ОРДЛО. Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

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"Вихід РФ із СЦКК призведе до погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі і направлений виключно на те, аби примусити Україну легалізувати "владу" ОРДЛО. Не вийде", - заявив він.

Нагадаємо, російська сторона відкликала своїх представників зі СЦКК 19 грудня. 

Вихід РФ із СЦКК призведе до погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі і направлений виключно на те, аби примусити Україну легалізувати «владу» ОРДЛО. Не вийде!

— Георгий Тука (@tuka_george) 20 декабря 2017 г.

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