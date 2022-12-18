"Эту войну нужно срочно закончить": глава Европарламента призвала к поддержке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Европарламента Роберта Метсола призывает к дополнительной финансовой и военной поддержке Украины против агрессивной войны россии, передает УНН со ссылкой на AFP.
Цитата
«Эта война должна быть немедленно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну», - заявила она.
Детали
На уровне ЕС Метсола «гордится поддержкой, которую мы оказываем Украине с начала этой неоправданной войны».
Однако Союз мог бы «сделать больше» и поэтому она приветствовала новые санкции, недавно принятые против россии.
Метсола также призвала к суду за военные преступления, совершенные в Украине.
«Преступления против украинцев, доказательств которых становится все больше, и продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного права».
Дополнение
Девятый пакет санкций ЕС против рф 16 декабря вступил в силу. Данные опубликованы в "Официальном журнале ЕС".