"Эту войну нужно срочно закончить": глава Европарламента призвала к поддержке Украины

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Европарламента Роберта Метсола призывает к дополнительной финансовой и военной поддержке Украины против агрессивной войны россии, передает УНН со ссылкой на AFP.

Цитата

«Эта война должна быть немедленно прекращена. И Украина должна выиграть эту войну», - заявила она.

Детали

На уровне ЕС Метсола «гордится поддержкой, которую мы оказываем Украине с начала этой неоправданной войны».

Однако Союз мог бы «сделать больше» и поэтому она приветствовала новые санкции, недавно принятые против россии.

Метсола также призвала к суду за военные преступления, совершенные в Украине.

«Преступления против украинцев, доказательств которых становится все больше, и продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры является грубым нарушением международного права».

Дополнение

Девятый пакет санкций ЕС против рф 16 декабря вступил в силу. Данные опубликованы в "Официальном журнале ЕС". 

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