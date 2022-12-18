"Цю війну потрібно терміново закінчити": глава Європарламенту закликала до підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент Європарламенту Роберта Метсола закликає до додаткової фінансової та військової підтримки України проти агресивної війни росії, передає УНН з посиланням на AFP.
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«Ця війна має бути негайно припинена. І Україна має виграти цю війну», - заявила вона.
Деталі
На рівні ЄС Метсола «пишається підтримкою, яку ми надаємо Україні з початку цієї невиправданої війни».
Однак Союз міг би «зробити більше» і тому вона привітала нові санкції, нещодавно ухвалені проти росії.
Метсола також закликала до суду за військові злочини, скоєні в Україні.
«Злочини проти українців, доказів яких стає дедалі більше, і руйнування цивільної інфраструктури, що триває, є грубим порушенням міжнародного права».
Доповнення
Дев'ятий пакет санкцій ЄС проти рф 16 грудня набрав чинності. Дані опубліковані в "Офіційному журналі ЄС".