ЦИК утвердила сметы всех избирательных округов

"Утверждена единая смета расходов ОИК по выборам президента Украины ТИО № 52 на общую сумму 2 млн 244 тыс. 467 гривен", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22 марта Комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК всех территориальных избирательных округов.

"По состоянию на 22 марта 2019 года Комиссия утвердила единые сметы расходов ОИК всех 199 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, ЦИК позволила участковой избирательной комиссии специального избирательного участка, образованного на полярной станции Украины, изготовить 35 избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента.