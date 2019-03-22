ЦВК затвердила кошториси усіх виборчих округів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила єдиний кошторис видатків окружних виборчих комісій. Станом на сьогодні затверджено єдині кошториси видатків усіх 199 територіальних виборчих округів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Затверджено єдиний кошторис видатків ОВК з виборів президента України ТВО № 52 на загальну суму 2 млн 244 тис. 467 гривень", - йдеться в повідомленні.
Станом на 22 березня Комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК усіх територіальних виборчих округів.
"Станом на 22 березня 2019 року Комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК усіх 199 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів президента України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, ЦВК дозволила дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної на полярній станції України, виготовити 35 виборчих бюлетенів для голосування на виборах президента.