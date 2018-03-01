ЦИК утвердил смету на выборы в ОТО 29 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила распределение субвенции местным бюджетам на подготовку и проведение 29 апреля 2018 года первых выборов в объединенных территориальных общинах в сумме 11,424 млн грн и 53,8 тыс. грн на изготовление списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения выборов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.
"Комиссия утвердила распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 29 апреля 2018 года на общую сумму 11 млн 424 тыс. гривен и на изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения этих выборов на общую сумму 53 тыс. 800 гривен", - говорится в сообщении пресс-службы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОТО начали процесс получения земель
Также по информации ЦИК, также утверждена субвенция местным бюджетам на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов сельского, поселковых советов 29 апреля 2018 года на общую сумму 947,1 тыс. грн, а на изготовление именных приглашений 6,6 тыс. грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЦИК назначили первые выборы в 40 ОТО на 29 апреля
Кроме того, как сообщили в Комиссии, определен и размер денежного залога для кандидатов на должности городских голов, а также - для избирательных списков кандидатов в депутаты городских советов, выдвинутых в многомандатных избирательных округах на первых местных выборах 29 апреля 2018 года.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 40 объединенных территориальных общинах на 29 апреля 2018 года.