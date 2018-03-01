ЦВК затвердила кошторис на вибори в ОТГ 29 квітня

КИЇВ. 1 березня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила розподіл субвенції місцевим бюджетам на підготовку і проведення 29 квітня 2018 року перших виборів в об’єднаних територіальних громадах у сумі 11,424 млн грн та 53,8 тис. грн на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення виборів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ЦВК.