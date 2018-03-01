ЦВК затвердила кошторис на вибори в ОТГ 29 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Центральна виборча комісія затвердила розподіл субвенції місцевим бюджетам на підготовку і проведення 29 квітня 2018 року перших виборів в об’єднаних територіальних громадах у сумі 11,424 млн грн та 53,8 тис. грн на виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення виборів, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ЦВК.
“Комісія затвердила Розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 квітня 2018 року на загальну суму 11 млн 424 тис. гривень та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення цих виборів на загальну суму 53 тис. 800 гривень”, — йдеться у повідомлення прес-служби.
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Також за інформацією ЦВК, також затверджено субвенцію місцевим бюджетам на підготовку і проведення додаткових виборів депутатів сільської, селищних рад 29 квітня 2018 року на загальну суму 947,1 тис. грн, а на виготовлення іменних запрошень 6,6 тис. грн.
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Крім того, як поінформували у Комісії, визначено й розмір грошової застави для кандидатів на посади міських голів, а також — для виборчих списків кандидатів у депутати міських рад, висунутих у багатомандатних виборчих округах на перших місцевих виборах 29 квітня 2018 року.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах на 29 квітня 2018 року.