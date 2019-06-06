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ЦИК зарегистрировала уже 43 кандидатов в народные депутаты

ЦИК зарегистрировала уже 43 кандидатов в народные депутаты

Киев  •  УНН

 • 6982 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 43 кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сегодня, 6 июня, состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела глава Комиссии Татьяна Слипачук.

Как сообщили в пресс-службе, в Комиссию поступили заявления граждан Украины о самовыдвижении вместе с другими документами для регистрации их кандидатами в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Рассмотрев указанные документы и установив их соответствие требованиям закона, Комиссия зарегистрировала 8 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОВО в порядке самовыдвижения, а именно: Кравченко А.Ю. - в ОИО № 27 Ефименко Ф.Е. - в ОИО № 59, Вирастюка Р.Я. - в ОИО № 84, Данилова И.И. - в ОИО № 86, Дубневича Я.В. - в ОИО № 120, Фурсина И. - в ОИО № 138, Петушкова А.А. - в ОИО № 144, Сандула С.М. - в ОИО № 184.

Таким образом, по состоянию на 6 июня Комиссия зарегистрировала 43 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК сформировала все окружные избирательные комиссии.

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