ЦИК зарегистрировала еще 44 официальных наблюдателя на выборах президента
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на сегодня зарегистрировала еще 44 официальных наблюдателя на выборах президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает УНН.
"Рассмотрев соответствующие обращения, комиссия зарегистрировала 44 официальных наблюдателя на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 9 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 2 - от Португальской Республики, 33 - от Украинского конгрессового комитета Америки ", - говорится в сообщении.
Кроме того, рассмотрев соответствующее обращение, ЦИК отменила регистрацию одного официального наблюдателя от Украинского конгрессового комитета Америки.
Напомним, в ЦИК сообщили, что количество бюллетеней для голосования на выборах президента Украины будет больше, чем это было прогнозировано.
Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.