ЦВК зареєструвала ще 44 офіційних спостерігачів на виборах президента
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Центральна виборча комісія станом на сьогодні зареєструвала ще 44 офіційних спостерігачів на виборах президента України. Про це повідомила прес-служба ЦВК, передає УНН.
"Розглянувши відповідні звернення, комісія зареєструвала 44 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: 9 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 2 – від Португальської Республіки, 33 – від Українського Конгресового Комітету Америки", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, розглянувши відповідне звернення, ЦВК скасувала реєстрацію одного офіційного спостерігача від Українського Конгресового Комітету Америки.
Нагадаємо, у ЦВК повідомили, що кількість бюлетенів для голосування на виборах президента України буде більшою, аніж це було прогнозовано.
Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року.