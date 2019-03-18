ЦИК зарегистрировала еще 225 официальных наблюдателей на выборах президента

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 225 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 5 - от Литовской Республики, 108 - от международной неправительственной организации "Canadem", 2 - от Словацкой Республики, 83 - от Всемирного Конгресса Украинских, 23 - от Парламентской Ассамблеи НАТО, 4 - от Иорданского Хашимитского Королевства", - говорится в сообщении.

В комиссии добавили, по состоянию на 18 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 967 официальных наблюдателей от 11 международных организаций и 10 иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

Напомним, по состоянию на 15 марта, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 44 официальных наблюдателей на выборах президента Украины.



