ЦВК зареєструвала ще 225 офіційних спостерігачів на виборах президента
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні, 18 березня, відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яка розглянула відповідні звернення та зареєструвала ще 225 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ЦВК.
“Розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 225 офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року: 5 — від Литовської Республіки, 108 — від міжнародної неурядової організації "Canadem", 2 — від Словацької Республіки, 83 — від Світового Конґресу Українців, 23 — від Парламентської Асамблеї НАТО, 4 — від Йорданського Хашимітського Королівства”, — йдеться у повідомленні.
У комісії додали, станом на 18 березня 2019 року Комісія зареєструвала 967 офіційних спостерігачів від 11 міжнародних організацій та 10 іноземних держав на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.
Нагадаємо, станом на 15 березня, Центральна виборча комісія зареєструвала ще 44 офіційних спостерігачів на виборах президента України.