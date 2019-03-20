ЦИК зарегистрировала официальных наблюдателей от двух кандидатов в президенты в заграничном округе

"Рассмотрев соответствующие представления, Комиссия зарегистрировала официального наблюдателя от кандидата на пост президента Украины Шевченко О.Л. и 13 официальных наблюдателей от кандидата на пост президента Украины Зеленского В.А. на очередных выборах президента Украины в заграничном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в заграничном округе образовали 101 участковую избирательную комиссию по выборам президента Украины.

Напомним, ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах.

По состоянию на 20 марта ЦИК зарегистрировала 1820 международных наблюдателей на выборах президента.