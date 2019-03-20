ЦВК зареєструвала офіційних спостерігачів від двох кандидатів у президенти у закордонному окрузі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала офіційних спостерігачів від двох кандидатів у президенти в закордонному виборчому окрузі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Розглянувши відповідні подання, Комісія зареєструвала офіційного спостерігача від кандидата на пост президента України Шевченка О.Л. та 13 офіційних спостерігачів від кандидата на пост президента України Зеленського В.О. на чергових виборах президента України в закордонному виборчому окрузі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, У закордонному окрузі утворили 101 дільничну виборчу комісію з виборів президента України.
Нагадаємо, ЦВК відмовила ОБСЄ у реєстрації 24 росіян спостерігачами на виборах.
Станом на 20 березня ЦВК зареєструвала 1 820 міжнародних спостерігачів на виборах президента.