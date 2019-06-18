ЦИК отказала в регистрации 11 кандидатов в нардепы

"Отказано в регистрации 11 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОВО", - говорится в сообщении.

Так, отказано в регистрации:

Переходюка А.В. - в ОВО № 65;

Олексишиной Ю.А. - в ОВО № 91;

Козырского Р.В. - в ОВО № 95;

Хохлы А.И. - в ОВО № 116;

Сеня А.А. - в ОВО № 122;

Стечишин А.В. - в ОВО № 166;

Мамоновой Е.В. - в ОВО № 172;

Шпака М.В. - в ОВО № 191;

Шпака А.М. - в ОВО № 193;

Грошева В.В. - в ОВО № 198;

Даниловского В.В. - в ОВО № 201.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 583 кандидатов в народные депутаты.

Ранее председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что Конституционный суд Украины не может остановить выборы.