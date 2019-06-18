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ЦИК отказала в регистрации 11 кандидатов в нардепы

Киев • УНН

 • 8285 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 11 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

ЦИК отказала в регистрации 11 кандидатов в нардепы

"Отказано в регистрации 11 кандидатов в народные депутаты Украины, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОВО", - говорится в сообщении.

Так, отказано в регистрации:
Переходюка А.В. - в ОВО № 65;
Олексишиной Ю.А. - в ОВО № 91;
Козырского Р.В. - в ОВО № 95;
Хохлы А.И. - в ОВО № 116;
Сеня А.А. - в ОВО № 122;
Стечишин А.В. - в ОВО № 166;
Мамоновой Е.В. - в ОВО № 172;
Шпака М.В. - в ОВО № 191;
Шпака А.М. - в ОВО № 193;
Грошева В.В. - в ОВО № 198;
Даниловского В.В. - в ОВО № 201.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 583 кандидатов в народные депутаты.

Ранее председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что Конституционный суд Украины не может остановить выборы.

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